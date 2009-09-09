\n\n<table width="730" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="left" id="Table1">\n\n<tbody>\n\n<tr>\n\n<td width="100%" valign="top" align="left">\n\n<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" bgcolor="#ffffff" align="left" id="Table2">\n\n<tbody>\n\n<tr>\n\n<td width="100%" valign="top" align="left" class="hurtextverdana">\n\n<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" id="Table3">\n\n<tbody>\n\n<tr>\n\n<td width="100%" valign="top" align="left" class="hurtextverdana"><strong><span id="Label_spot">Büyükçekmece Gölü'nde baraj kapakları açıldı, sahilleri ve \nkıyıyı su bastı.</span></strong><br /><br /><span id="Label_metin">\n<p>Yağışlar ve sel sularıyla barajın seviyesi yükselince, kapaklar açıldı. Göl \nkenarında bulunan dinlenme tesisi de sular altında \nkaldı.<br /></p></span><br /></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> \n