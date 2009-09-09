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Büyükçekmece Gölü'nde baraj kapakları açıldı

09 Eylül 2009 18:52

Büyükçekmece Gölü'nde baraj kapakları açıldı, sahilleri ve kıyıyı su bastı.

Yağışlar ve sel sularıyla barajın seviyesi yükselince, kapaklar açıldı. Göl kenarında bulunan dinlenme tesisi de sular altında kaldı.


 

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