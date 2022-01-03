Büyükçekmece'de bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı; "Burada yaşanan 4'üncü olay"

İstanbul Büyükçekmece'de, spor salonundan çıktıktan sonra evine giden Ege Özel (25), bıçaklı bir erkeğin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri olayın benzerinin 4'üncü kez yaşandığını söyledi.

29 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Ege Özel spor salonundan çıkarak evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada Ege Özel'i takip eden saldırgan, Özel'i bir sitenin otoparkına doğru sürükledi. Özel'in bağırmasının ardından saldırgan koşarak, uzaklaştı. Özel'in şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Ege Özel, "Akşam spordan çıkıp eve giderken, sokağımın orada birisi bana yaklaştı ve saniyelik oldu. Arkadan eliyle suratımı tuttu ve diğer elinde de bıçak vardı. Bayağı suratıma yakındı. Sadece 'Sesini çıkarma. Elimde bıçak var' dedi. Ben o şokun etkisiyle bir şey yapamadım. Sonra ne istediğini sordum. Hiçbir şey söylemedi. Ben kaçmaya çalıştım ve bağırmaya başladım. Beni bıraktı ve kaçmaya başladı. Ben sadece arkasından gördüm" dedi.

Aynı bölgede yaşanan 4'üncü olayın olduğunu söyleyen Oğuzhan Kırış, "4 olayı da aynı kişinin yaptığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.