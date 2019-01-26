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Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi; 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Patlamanın gerçekleştiği dairede kaçak içki üretimi yapıldığı iddia ediliyor

26 Ocak 2019 12:23

Büyükçekmece'de bir binanın en alt katında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada büyük çapta hasar meydana geldi.

Patlamanın gerçekleştiği dairede kaçak içki üretimi yapıldığı iddia edildi.

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