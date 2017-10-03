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Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'ye 16 saat su verilemeyecek

  İSTANBUL, (DHA)  BÜYÜKÇEKMECE, Çatalca ve Silivri'ye, yarın saat  23:00 ile 5 Ekim  Perşembe günü saat 15:00 arasında 16 saat süreyle su verilemeyecek

03 Ekim 2017 20:22

 

İSTANBUL, (DHA)  BÜYÜKÇEKMECE, Çatalca ve Silivri\'ye, yarın saat  23:00 ile 5 Ekim  Perşembe günü saat 15:00 arasında 16 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ\'den yapılan açıklamada Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağı belirtilerek, \" Bu sebeple 04.10.2017 Çarşamba günü 23:00 ile 05.10.2017 Perşembe günü 15:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir\" denildi.

Su Alamayacak Bölgeler:  Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri\'nin tamamı.

 

 

 

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