Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'ye 16 saat su verilemeyecek

İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE, Çatalca ve Silivri\'ye, yarın saat 23:00 ile 5 Ekim Perşembe günü saat 15:00 arasında 16 saat süreyle su verilemeyecek.
İSKİ\'den yapılan açıklamada Büyükçekmece İçmesuyu Arıtma Tesisi içerisinde ve çıkış hatları üzerinde bakım onarım çalışması yapılacağı belirtilerek, \" Bu sebeple 04.10.2017 Çarşamba günü 23:00 ile 05.10.2017 Perşembe günü 15:00 saatleri arasında 16 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir\" denildi.
Su Alamayacak Bölgeler: Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri\'nin tamamı.