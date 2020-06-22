Büyükçekmece Belediye Başkanı'ndan İBB Meclisi'ne "deprem" uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlıkla ilgili projeleri öne alması gerektiğine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Öncelikle onları karara bağlayın ki vebalden kurtulasınız. Çünkü büyük bir riskle karşı karşıyayız. Türkiye her gün sallanıyor. İstanbul’u etkileyecek olan depreme sıra geldiğini apaçık görüyoruz” uyarısında bulundu.

Kentsel Dönüşüm çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Büyükçekmece Belediyesi, belediye vatandaş işbirliğiyle Atatürk Mahallesi’nde 4 katlı 8 binadan oluşan 32 riskli konutu daha yıktı.

"Byükçekmece'de 300 binamız kaldı"

Binaları kentsel dönüşüme giren konut sahipleri ile birlikte yıkım çalışmalarını takip eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Büyükçekmece’de deprem hazırlığımız devam ediyor. Bildiğimiz gerçek deprem bizi vuracak. Bu nedenle aralıksız olarak her hafta yıkılacak binaları yıkarak yolumuza devam ediyoruz. İBB ve Kandilli Rasathanesi’nin açıklamış olduğu rakamlar var. Eğer deprem olursa Büyükçekmece’de 9 bin bina yıkılır gibi söylemler bana hayali geliyor. Çünkü eğer depremin büyüklüğü 7’nin üzerinde olursa daha büyük çapta yıkım olacaktır. İstanbul’u 45 yıldan beri bilen ve yaşayan biri olarak söylüyorum; İstanbul’da 7 ile 7 buçuk şiddetinde deprem olursa çok büyük kayıplar olacak. Büyükçekmece’de 9 binden falan bahsediyorlar. Büyükçekmece’de bizim 300 tane binamız kaldı. Kumburgaz sahilindeki yüksek katlı çok eski siteler var. Kumburgaz sahiliyle ilgili imar planlarını Büyükşehir’den çıkarttıktan sonra o bölgedeki sıkıntımızı da ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

"Bu deprem İstanbul'u perişan edecek"

Temmuz ayında toplanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’ne çağrıda bulunan Başkan Akgün şöyle konuştu; “Büyükşehir Meclis Üyesi arkadaşlarımdan ricam şudur; İstanbul’da hangi ilçe belediye başkanı kentsel dönüşümle, depreme hazırlıkla ilgili hangi projeyi getiriyorsa onu öne alın. Öncelikle onları karara bağlayın ki vebalden kurtulasınız. Çünkü büyük bir riskle karşı karşıyayız. Türkiye her gün sallanıyor. İstanbul’u etkileyecek olan depreme sıra geldiğini apaçık görüyoruz. Küçükçekmece ve Silivri önlerindeki kırılmayan iki fay hattında büyük bir sıkışma var. Bu kırılmalar olacak. Olduğu zamanda 7 ile 7.8 arasında deprem olacak. Bu deprem İstanbul’u ve diğer illeri perişan edecek. Onun için behemehal belediye meclislerimiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve diğer illerdeki arkadaşlarımızla birlikte Marmara’yı depreme hazırlamamız lazım."