Büyükannesini kaçıran gence 9.5 yıl hapis

ABD’de 87 yaşındaki büyükannesini otomobil bagajında kaçıran 17 yaşındaki bir genç, 9.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada konuşan büyükanne Hazel Abel, “Bana yaptıklarınızdan dolayı insanlar size çok öfkeli, bu sebeple hapishane sizin için daha güvenli olacaktır” dedi.

NTV'nin haberine göre, geçen yıl Kasım ayında meydana gelen olayda; 17 yaşındaki Dyllan Martin, arkadaşı Billy Underwood (16) ile birlikte 87 yaşındaki Hazel Abel isimli büyükannesini kaçırdı. Martin ve Underwood, eleri bağlayıp, ağzını da kapattıkları yaşlı kadını arabanın bagajına kapattı. İki genç, dikkat çekmemek için aracın farlarını kapatarak 320 kilometre yol gitti.

Ehliyeti bile olmayan gençler, alışveriş yapmak için Oregon eyaletindeki bir markette durdu. Bu sırada büyükannenin ellerini çözerek bagajdan çıkmayı başarması üzerine iki kafadar yakayı ele verdi.

geçen hafta hakim karşısına çıkan gençlerden Martin’e 9,5 yıl, suç ortağı Underwood’a ise 10,5 yıl hapis cezası verildi.

Duruşmada konuşan büyükanne Hazel Abel insanların çok öfkeli olduğunu ve hapishanenin onlar için dava güvenli olduğunu söylerken "Hapishanede kendiniz olun, bir gün belki iyi bir hayata sahip olabilirsiniz” dedi.