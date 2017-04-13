Büyükannelere torun maaşı ödemeleri yarın başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, büyükanneye torun maaşı ödemesinin yarın başlayacağını duyurdu.

Büyükanne Projesi kapsamında, annenin fiilen çalışyor olması kaydıyla, 3 yaşını doldurmayan torununa bakanbüyükannelere 12 ay süreyle 425 TL karşılıksız maddi destek verilecek.

Proje kapsamındaki pilot uygulama Sakarya, Konya, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Kayseri, Gaziantep illerinde olacak. Proje için 105 bin başvuru yapılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre büyükanneye torun maaşı ödemesi yarın başlıyor.

Büyükanne Projesi 105 bin başvuru yapılmıştı.