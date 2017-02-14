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Ekonomi

'Büyükanne' maaşı için iki günde 30 bin başvuru

Anneanne ve babaannelere aylık 425 lira verilmesini sağlayan Büyükanne Projesi'ne başvurular başladı

14 Şubat 2017 10:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarına bakacak büyükannelerin alacağı maaş için rekor sayıda başvuru geldiğini ve ilginin oldukça fazla olduğunu ifade etti. Müezzinoğlu, "Son 48 saatte 30 bin başvuru gerçekleşti" dedi. 

İşte büyükanne maaşıyla ilgili yapılan açıklamalar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen 6 bin 500 anneanne ve babaanneye maaş için rekor başvuru geldiğini söyledi.

Bir televizyon kanalında dün soruları yanıtlayan Müezzinoğlu, torunlarının bakımını üstlenen anneanne ve babaannelere aylık 425 lira verilmesini sağlayacak Büyükanne Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadın istihdamda daha güçlü olmasına, çocuklarını ise güvenli bir kucağa bırakmasına yönelik projenin büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Müezzinoğlu, "Son 48 saatte 30 bin başvuru gerçekleşti" dedi. Müezzinoğlu, 53 lira ödeyenlerin Genel Sağlık Sigortası'ndan, gelir testine tabi olmadan yararlanacağını da söyledi.

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