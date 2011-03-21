Büyükanne ile torunu 9 gün sonra kurtarıldı

T24 - Resmi ölü sayısının 8 bini geçtiği ülkede, kayıplar da hesaba katıldığında gerçek bilançonun çok daha ağır olmasına ve can kaybının 20 bini geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Felaket sonrası kayıpların sayısı 12 bin 272 olarak açıklandı. Ancak tüm bu olumsuzluklar içinde tek tük mucizeler de yaşanıyor. Tıpkı deprem ve tsunami felaketinden tam 9 gün sonra, dün Ishinomaki kentinde kurtarılan yaşlı kadın ve torunu gibi.



Japonya'daki depremin 9. gününde dünya bir mucizeye daha şahit oldu. 80 yaşındaki Sumi Abe isimli kadın ile 16 yaşındaki torunu Jin Abe'nin enkazdan canlı olarak çıkarılması tüm ülkede sevinç yarattı, arama- kurtarma ekipleri için de büyük moral oldu. Ağır hasar gören Ishinomaki'de kurtarılan büyükanne ile torunu, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Polis kaynakları, şanslı ikilinin enkazın içine doğru seslenen kurtarma ekibine cevap vererek kurtulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.



Bu arada Japonya'nın güneyindeki Filipinler'de dün 6.4, Tayvan'daysa 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler'deki depremin merkezinin, ülkenin kuzeydoğusundaki Laoag kentine 117 kilometre mesafede ve denizde olduğu açıklandı. Tayvan'daki deprem de herhangi bir hasara yol açmadı.





YAŞAMAK HER ŞARTTA ÇOK GÜZEL



Isınma ve gıda sıkıntısı gibi koşullar özellikle yaşlılar ve çocuklar için zor olabiliyor. Ancak onlar yine de hayata bağlılıklarını koruyor.



