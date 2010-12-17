Büyükanıt'ın CD'si bekleneni vermedi

T24- Başbakan Erdoğan’ın, eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile Dolmabahçe’de yaptığı görüşmenin içeriğinin yer aldığı iddia edilen sır CD’den beklenen bilgiler çıkmadı.



Habertürk gazetesinin haberine göre, 8 klasörün bulunduğu CD’yi inceleyen bilirkişi, Dolmabahçe görüşmesine ilişkin herhangi bir bağlantı bulunamadığını açıkladı.



27 Nisan bildirisinin hemen ardından 4 Mayıs 2007 tarihindeki ErdoğanBüyükanıt zirvesi ile ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. Eski Bakan Fikri Sağlar da Birgün Gazetesi’ndeki köşe yazısında, Erdoğan’ın, Büyükanıt’a “eşi Filiz Büyükanıt ile ilgili bir harcama dosyasını sunduğunu” iddia etmişti. Büyükanıt bu iddia için Sağlar’a tazminat davası açmıştı.



Tazminat davası sürerken, Dolmabahçe görüşmesine ilişkin bilgilerin eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon’un Ergenekon soruşturması kapsamında evinde yapılan aramada bulunan bir CD’de yer aldığı iddia edilmişti. Sağlar, davada, Tolon’un evinde yapılan arama sırasında Büyükanıt hakkında bazı kanıtların elde edildiğini ileri sürerek, CD’nin incelenmesini istedi.

Ergenekon hâkimlerinin gönderdiği CD bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişinin “gizli” ibareli raporuna göre Dolmabahçe sırrının bulunmadığı belirtilen rapora “İçerisinde kişisel veri vardır. Kopyalanması suç teşkil edebilir” uyarısı eklendi. Efsane haline gelen CD’de Erdoğan-Büyükanıt görüşmesine ilişkin belgeye rastlanmadı. Büyükanıt’ın ilaç, reçete ve doktor listesi bulunan CD için bilirkişi, “CD’nin içinde 3. kişilere yönelik özel bilgiler bulunmakta olup davayla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır” raporu verdi.