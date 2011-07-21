-BÜYÜKANIT'A SORUŞTURMA TALEBİNE ONAY VAN (A.A) - 21.07.2011 - Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, müdahil avukatlarının eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ve 3 komutan hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğince soruşturma başlatması talebini kabul etti. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005'te meydana gelen patlamayla ilgili yargılanan tutuklu sanıklar astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile terör örgütü PKK itirafçısı Veysel Ateş'in yargılanmasına, uyuşmazlık mahkemesinin kararıyla Van. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden başlandı. Müdahil avukatları, mahkemenin, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt ile Genelkurmay Başkanlığı Harekat ve Planlama Daire Başkanı Erdal Öztürk, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Selahattin Uğurlu ve Hakkari İl Jandarma Komutanı Erhan Kubat hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Müdahil avukatlarının söz konusu kişilerle ilgili talebini değerlendiren mahkeme heyeti de talebi kabul ederek, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine yazı göndererek gereğinin yapılmasını kararlaştırdı.