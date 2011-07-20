Büyükanıt'a 'iyi çocuk' sorulacak

T24 - Şemdinli davası sanıkları 12 Eylül Anayasa değişikliğinin ardından sivil mahkemede ilk duruşmalarına çıkıyor. Yarın yapılacak duruşmada sanık Ali Kaya için “Tanırım iyi çocuktur” diyen eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt’ın şüpheli olarak ifadeye çağrılması istenecek.









Şemdinli davasında yargılanan ve askeri mahkemenin tahliye ettiği sanık Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş için, sivil mahkemece verilen yeniden tutuklama kararının ardından yarın ilk duruşma yapılacak.



Müdahil avukatlar, sanık Ali Kaya için “Tanırım iyi çocuktur” diyen eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın şüpheli olarak ifadeye çağrılmasını isteyecek.



Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi’nden gelen Şemdinli davası dosyasını inceledikten sonra astsubaylar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş için tutuklama kararı çıkardı.



Perşembe günü Van’da yapılacak olan Şemdinli davası duruşmasında müdahil avukatların dosyanın kapsamının genişletilmesini ve ek iddianame hazırlanmasını isteyecekleri öğrenildi.

Sarıkaya subayları ayırmıştı



Hazırladığı iddianame nedeniyle HSYK tarafından meslekten atılan Ferhat Sarıkaya, iddianamesinde astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile Veysel Ateş hakkında ceza talebinde bulunulurken, o dönemdeki yasal kısıtlılık nedeni ile sorumlu komutanlar hakkında hazırlanan dosyayı ayırarak Genelkurmay’a göndermişti.



Dava sürecinde, Yaşar Büyükanıt ile halen Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı görevini yürüten Erdal Öztürk’ün ifadesine başvurulabileceği ve ek iddianameyle sanık listesinin artabileceği belirtildi.

Şemdinli olayı ve dava süreci



Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Umut Kitapevi, 9 Kasım 2005 tarihinde bombalı saldırıya uğradı.



Ali Yılmaz ve Mehmet Zahir Korkmaz'ın yaşamını yitirdiği saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Astsubaylar Ali Kaya ve Özcan İldeniz ile PKK itirafçısı Veysel Ateş vatandaşlar tarafından suçüstü yakalandı.



JİTEM elemanlarına ait araçta, infaz edilecek kişilerin ev ve işyeri adresleri ile telefon numaralarının bulunduğu ajanda, krokiler ile birçok yazılı belge bulundu.



Şemdinli olayına ilişkin 22 Kasım 2005 tarihinde Van'da soruşturma başlatıldı. Bombalama olayına karıştıkları gerekçesiyle Astsubaylar Kaya ile Özcan İldeniz 28 Kasım'da Van'da tutuklanarak Askeri Cezaevi'ne konuldu.



Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19 Haziran 2006 tarihinde yapılan yargılamada Kaya ve İldeniz'e "Adam öldürmek, çete kurmak ve adam öldürmeye teşebbüs etmek" suçlarından 39 yıl 10 ay 27'şer gün hapis cezası verildi. Cezadan sonra dosyanın gittiği Askeri Mahkeme'de sanıklar ilk duruşmada tahliye edildi.



12 Eylül Anayasa değişikliğinin ardından Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın, "Şemdinli davasında askeri mahkemenin görevsiz, Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli" olduğu yönünde görüşünden sonra Askeri Yargıtay da davanın sivil mahkemede görülmesine hükmetmişti.



Kararın gittiği Uyuşmasızlık Mahkemesi ise karara imza atarak, dosyanın Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gitmesine karar vermesi üzerine 4 yıl aradan sonra dosyanın tekrar geri geldiği Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmişti. Karar üzerine sanıklar 8 Haziran'da tutuklanarak Van'da cezaevine konulmuştu.

'Tanırım, iyi çocuktur'



4 yıl sonra gelen tutuklamadan sonra sanıklar hakkında tekrar başlayacak yargılamanın ilk duruşması yarın görülecek.



Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, sanıklardan Ali Kaya için "Tanırım, iyi çocuktur" demişti.