-Büyükanıt ve Başbuğ tanık olarak dinlensin talebi İSTANBUL (A.A) - 27.10.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davasıyla birleştirilen ''Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri'' davasının tutuklu sanığı emekli Tuğamiral Alaettin Sevim, dava konusu planın taslağı olduğu belirtilen ''Proje'' isimli belge nedeniyle eski Genelkurmay Başkanları emekli orgeneraller Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ'un tanık olarak dinlenilmesini istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde taleplerin alındığı duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, sanık ve avukat sayısını dikkate alarak konuşma süresinin 15 dakika olduğunu belirterek, bu süreye uygun talepte bulunulmasını istedi. Tutuklu sanıklardan emekli albay Dursun Çiçek, örgüt üyesi olarak suçlanan kişilerin de örgüte kendi bilinçleriyle katılmaları gerektiğini belirterek, ''Burada örgüt olarak yargıladığınız davada, silah arkadaşlarımıza bir bakın. Kimi kendi isteği dışında atandığını söylüyor, kimi de üçlü kararname ile atandığını söyledi'' diyerek, bu kişileri atayanların da örgüt yöneticisi olarak yargılanmasını talep etti. -4 komutanın tanık olarak dinlenilmesini istedi- Emekli Tuğamiral Alaettin Sevim de ihbar mektubunda adı geçenlerin sanık olarak yer aldığını belirterek, kendi adının ise hiçbir ihbar mektubunda yer almadığını söyledi. ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı''nın taslağı olduğu iddia edilen ve Gölcük'te bulunan ''Proje'' belgesini hazırladığı iddialarına değinen Sevim, ancak bu konudaki ihbar mektubunda kendi adına yer verilmediğini anlattı. Sevim, ''Proje'' belgesinin 2 Mart 2008 tarihinde oluşturduğu ve 21 Mart 2009'da son kez kaydettiğinin iddia edildiğini anlatarak, ''Bu tarihler Yaşar Büyükanıt'ın Genelkurmay Başkanlığının son dönemi, İlker Başbuğ'un ilk dönemidir. Büyükanıt ve Başbuğ'un tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum'' diye konuştu.