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Büyükanıt: Darbeyi hissetsem gereğini yapardım

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, görev yaptığı dönemde darbe girişiminde bulunulmadığını söyledi. Büyükanıt, "Hissetsem gereğini yapard&#

16 Ekim 2010 03:00

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, görev yaptığı dönemde darbe girişiminde bulunulmadığını söyledi. Büyükanıt, "Hissetsem gereğini yapardım" dedi.
 

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Beykent Üniversitesi'nde düzenlenen "Siyasette Devlet Yönetimi" konferansına katıldı.

Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, darbe girişimi iddialarına inanmadığını söyledi.

Büyükanıt, “Yargıya intikal etmiş, arzumuz serbest kalmalarıydı. Tabii yıllarca beraber çalıştığımız insanlar, bunu kalpten istiyoruz. Özellikle Hurşit Paşa vs. Ben böyle bir darbe hissetsem, yasal olarak gereğini yapardım. Ama ihtiyaç duymadım” diye konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı Büyakanıt, yasadışı dinlemelerle ilgili olarak ise şöyle konuştu: “Benim neyim eksik, beni de dinlemişlerdir herhalde. Şaka yapıyorum tabii ki... Dinleme muhtemelen olmuştur, bununla ilgili de çağrı gelirse gider ifademi veririm.”

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