Büyükanıt CD'si sır oldu





T24- Sağlar-Büyükanıt davasında Tolon CD’si gizli oturumda izlendi. Mahkeme, aldığı kararla duruşmayı “gizli” yaparken, duruşmada edinilen bilgilerin yayınlanmasına da yasak getirdi. Duruşma tutanağı dahi artık gizli







Milliyet'in haberine göre, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgereral Yaşar Büyükanıt ile eşi Filiz Büyükanıt’ın, “Dolmabahçe’de Büyükanıt’a dosya verildi mi?” başlıklı yazıdan dolayı eski Bakan Fikri Sağlar ile Birgün gazetesine açtığı manevi tazminat davasında, Ergenekon sanığı emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un evinden çıkan ve Büyükanıt hakkında çok sayıda özel bilgi ve belgenin yer aldığı öne sürülen CD izlendi. Mahkeme, resen aldığı kararla duruşmayı “gizli” yaparken, duruşmada edinilen bilgilerin yayınlanmasına da yasak getirdi. Bu nedenle, duruşma tutanağı için bile gizlilik kararı alındı. İzlenen CD bilirkişilere verilerek, duruşma ertelendi.



Sağlar’ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükanıt’ın Dolmabahçe’de yaptığı görüşmeye ilişkin 15 Mayıs 2008 tarihli Birgün gazetesindeki, “Dolmabahçe’de Büyükanıt’a dosya verildi mi?” başlıklı yazısı üzerine Büyükanıt çifti 100 bin TL’lik dava açtı. Mahkeme, ilk kararında, Sağlar ve gazeteyi, Büyükanıt çiftine 17 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Sağlar’ın, mahkeme aşamasında dile getirdiği iddialarının araştırılması gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Sağlar, Ergenekon davası sanıklarından Tolon’un evinde ele geçen belgeler arasında, Büyükanıt çifti hakkında da bazı kanıtların elde edildiğini öne sürmüş ve bu belgelerin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nden istenilerek, incelenmesini talep etmişti.





CD’ye de yasak getirdi





Bozma kararının ardından mahkeme, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nden söz konusu CD’yi istedi. CD geldi ve davaya dün devam edildi. Hâkim İlyas Oruç, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 28 ve 153. maddeleri uyarınca resen karar alarak, duruşmanın gizli yapılmasına karar verdi. Mahkeme, duruşma için yayın yasağı da koydu. Duruşma tutanağı da gizlilik kararı kapsamına alındı.





Duruşmaya sadece Sağlar, taraf avukatları ve bilirkişiler katıldı. CD ve içindeki tüm klasörler bir dizüstü bilgisayarda tek tek açılarak, taraflara izlettirildi.





Hâkim Oruç, üçüncü kişilere ait bilgilerin de olduğu CD içindeki verileri tutanaklara yazdırdıktan sonra tarafları gizli duruşmada edindikleri bilgileri açıklamaları halinde TCK’nın gizliliğin ihlaline ilişkin hükmün uygulanacağı konusunda ihtar etti ve bu hususu tutanağa geçirdi. Oruç, CD’yi incelemeleri ve rapor hazırlamaları için bilirkişilere vererek, duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından Sağlar, gizlilik kararı alındığı için CD’nin içeriğine yönelik bir şey söylemeden adliyeden ayrıldı.





Duruşmada incelenen CD’de, Sağlar’ın yazısında da öne sürdüğü harcamalar konusunda bazı iddiaların yer aldığı bilgisi Ankara kulislerine düştü.





Büyükanıt yalanlamıştı





Sağlar, dava konusu yazısında, “Başbakan, bu görüşmede, bayan Büyükanıt’ın yapmış olduğu harcamaları içeren bir dosyayı Genelkurmay Başkanı’nın önüne koymuş. Dosya içeriği son derece ürkütücüymüş. Böylece bu dosyanın ortaya çıkması halinde tıpkı Erdil Paşa’nın başına gelenlerin Büyükanıt’ın başına gelebileceği ima edilmiş. O günden sonra Büyükanıt, Başbakan ve AKP’yi hedefleyen açıklamalardan kaçınmış. Görev süresinin uzatılmasını istememesinin altında yatanın da bu olduğu iddia ediliyor“ demişti. Büyükanıt çifti ise Sağlar’ın bu iddialarını yalanlamıştı.