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Büyükanıt: Bu devlette hastalık var

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt: Bana istihbarat getirecek kurum benim hakkımda istihbarat topluyor

04 Mayıs 2009 03:00

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, MİT-Emniyet, Emniyet-Asker gibi kurumlar arasında güvensizlikten dolayı devletin hasta olduğunu söyleyerek, "Bana istihbarat getirecek kurum benim hakkımda istihbarat topluyor" dedi.

Hürriyet’in haberine göre; Büyükanıt, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi (BÜSAM) tarafından düzenlenen Siyaset ve Devlet Yönetimi Sertifika Programı’nda "Politikacı ve Ordu" konulu ders verdi. Emekli Orgeneral Büyükanıt politikaya meraklılara şunları anlattı:

Cumhurbaşkanı uyumdan sorumlu

Devlette kurumlar arasında güvensizlik varsa, şüpheler varsa o devlet sorunludur. Ben asker olarak emniyetin istihbaratına güvenmiyorsam, çünkü bana istihbarat getirecek kurum benim hakkımda istihbarat topluyor. Bunlar gerçek vakalar. Adalet Bakanlığı İçişleri Bakanlığı’na, MİT Emniyet’e, Emniyet MİT’e güvenmiyor. O zaman bu devlette hastalık var. Bu kurumların uyumlu çalışmasından anayasa gereği başbakan değil cumhurbaşkanı sorumlu.

Bakana palto tutan komutanlar

Askerliğin içine politikayı sokmak istiyorsanız, orduyu Milli Savunma Bakanlığı’na bağlayın. Bu, Demokrat Parti döneminde yaşanmıştır. Biz, Savunma Bakanı’nın paltosunu tutan komutanlar da gördük. Genelkurmay Başkanlığı, anayasa gereği başbakanlığa bağlı. Savunma Bakanı’na bağlı olmasıyla Başbakan arasında şekil açısından fark yok. Başbakan da sivil.

İki payda da sözde değil özde birleşim

Politikacılar, siyasetçiler değişir ama askerin iki mülahazası (düşüncesi) değişmez. Birincisi anayasada ifadesini bulan Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti olma gerçeğidir. İkincisiyse Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal ve üniter yapısının korunmasıdır. Bu iki payda da asker ve politikacı birleştiğinde sorun olmaz. Ama sözde değil özde. Hizmetteyken yaptığım konuşmaların yüzde 99’u bu iki temel prensibe dayanıyor. Bunların korunması bize yasayla verilmiştir. Bu siyaset değil. Günlük siyaset, askerin işi değil. Siyaset, Silahlı Kuvvetler’e girdiği zaman, ister yakın ister uzak tarihimize bakın, hep felaketle sonuçlanmıştır. Asker, bu tip politikanın içine kesinlikle girmemeli. Girdiğiniz zaman o ülkeden hayır gelmez.

Askerin sığınacağı bir tek yer var

En ağırıma giden, askeri dinsiz gibi göstermeleri. Bu iğrenç bir şey. Operasyona gidiyorsunuz, sığınacağınız bir tek yer var. Askerin dine karşı olması mümkün mü? Asker, dinin siyasete alet edilmesine karşı.

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