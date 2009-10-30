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Büyükanıt: Beni mi almaya geldiniz?

Genelkurmay eski Başkanı Büyükanıt, Ergenekon davası savcıları Zekeriya Öz'ü görünce Buraya beni almaya mı geldiniz?' dedi

30 Ekim 2009 02:00

İstanbul Valisi Muammer Güler tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda verilen 29 Ekim resepsiyonunda, Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Ergenekon davası savcıları Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile bir araya gelerek kısa sohbet yaptı.



 
Yaşar Büyükanıt, Öz ile önce tokalaştı, ardından 'Ben sizi basından tanıyorum. Buraya beni almaya mı geldiniz?' esprisi yapınca üçlü arasında gülüşme yaşandı. Zekeriya Öz ise "Tanışmaya geldik" dedi.

Akşam'ın haberine göre Büyükanıt, Savcı Fikret Seçen ile de tokalaştı. Büyükanıt çıkışta, basın mensuplarının sorusuna ise 'Son günlerde gelişen olayları değerlendirmedik. Sadece nezaket görüşmesi yaptık' diye cevap verdi.

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