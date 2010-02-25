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Büyükanıt: Beni almaya gelirlerse...

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, kendisine yöneltilen "Sizi almaya gelirlerse ne yaparsınız?" sorusuna yanıtladı.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, kendisine yöneltilen "Sizi almaya gelirlerse ne yaparsınız?" sorusuna "Beni almaya gelirlerse siz ne yaparsanız ben de onu yaparım" yanıtını verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Terörle Mücadelenin Hukuki Yönleri" konulu panele konuşmacı olarak katıldı.

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Büyükanıt, panel başlamadan gazetecilerin gündeme ilişkin soruları üzerine "Konuşacak bir şey yok" dedi.

Konuşmasına başlamadan önce iki öğrencinin protestosuna hedef olan Büyükanıt'a "Bir sabah sizi almaya gelirlerse ne yaparsınız?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt, soruya "Beni almaya gelirlerse siz ne yaparsanız ben de onu yaparım" yanıtını verdi.

Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini düşünen Büyükanıt'ın konuşmasında öne çıkan cümlelerden biri de "Askerler ne kadar hukuk bilmeliyse hukukçuların da teröri bilmesi lazım" oldu.

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