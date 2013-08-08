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Büyükanıt: Başbuğ'a verilen cezayı sindiremiyorum

Yaşar Büyükanıt: Hepsi silah arkadaşlarım. İlker Paşa’yla yıllarca beraber çalıştık. Bırakın cezayı, suçlamaları da içime sindiremiyorum

08 Ağustos 2013 11:51

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Ergenekon davasında müebbet hapis cezası verilen İlker Başbuğ’a yöneltilen ‘terörist’ suçlamasını içine sindiremediğini belirterek, “Bir Genelkurmay Başkanı’na terörist demek çok ağır bir suçlamadır. Kamu vicdanında yer bulmaz. Nitekim suçlama duyulduğunda da vicdanlarda yer bulmamıştı. İlker Paşa çok iyi yetişmiş, çok değerli bir komutandır” dedi.

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın sorularını yanıtlayan Büyükanıt, İlker Başbuğ’un Ergenekon davasından tutuklanmasını hazmedemediğini dile getirdi.

Büyükanıt, “Hepsi silah arkadaşlarım. İlker Paşa’yla yıllarca beraber çalıştık. Bırakın cezayı, suçlamaları da içime sindiremiyorum. Bir Genelkurmay Başkanı’na terörist demek çok ağır bir suçlamadır. Kamu vicdanında yer bulmaz. Nitekim suçlama duyulduğunda da vicdanlarda yer bulmamıştı. İlker Paşa çok iyi yetişmiş, çok değerli bir komutandır. Yıllarca birlikte görev yaptık, emrimde çalıştı. Elbette çok iyi tanıyorum. Bu suçlamaları içime sindirmem mümkün değil” dedi.

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