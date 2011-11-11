-Büyükakın: ''Deniz otobüsünde 4 mürettebat ile 17 yolcu var'' KOCAELİ (A.A) - 11.11.2011 - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tahir Büyükakın, ''Kaçırılan deniz otobüsünde 4 mürettebat ile 17 yolcu var'' dedi. Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 17.40'ta Gölcük'e gitmek üzere İzmit'ten hareket eden ''Kartepe'' adlı deniz otobüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kaçırıldığını söyledi. Deniz otobüsünün şu anda İstanbul sınırlarında olduğunu dile getiren Büyükakın, ''Kaçırılan deniz otobüsünde 4 mürettebat ile 17 yolcu var. Şu anda tehlike arz edecek bir durum yok. Geminin nereye gittiği de belli değil'' diye konuştu. Bu arada Denizcilik Müsteşarlığı yetkilileri, geminin rotasının ''otomatik tanımlama sistemi'' ile takip edildiğini, buna göre saatte 21 deniz mili hızla, Marmara Denizi'nin güneyine, Gemlik Körfezi'ne doğru hareket halinde olduğunu bildirdiler.