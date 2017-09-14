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"Büyükada'daki 'hak savunucuları' hâlâ tutuklu, bir iddianame bile yok; günahtır!"

"Affedersiniz ama gizli toplantıyı insan Büyükada’da mı yapar?"

14 Eylül 2017 07:41

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, Büyükada'da gözaltına alınıp daha sonra 'Silahlı terör örgütüne üye' iddiasıyla tutuklanan 8 insan hakları aktivistiyle ilgili olarak "Aylar geçiyor... Ortada bir iddianame bile yok. Bu nedir ya! Bu insanların suçlu olduğuna dair bir delil yok. Affedersiniz ama gizli toplantıyı insan Büyükada’da mı yapar? Herkese açık mı yapar? Yazıktır günahtır" dedi.

Arman'ın "Neden içerideler belli değil" başlığıyla yayımlanan (14 Eylül 2017) yazısının iligili bölümü şöyle:

Arkadaşlar!

Yeter artık ya... Size bilmediğiniz bir şeyi söylemeyeceğim ama olmayacak işler oluyor bu ülkede.

Biliyorsunuz, 2-5 Temmuz arasında, Büyükada’da insan hakları adına çalışan çeşitli sivil toplum örgütü yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Aylar geçiyor...

Ortada bir iddianame bile yok. Bu nedir ya!

Bu insanların suçlu olduğuna dair bir delil yok.

Bu insanlar “hak savunucusu”. Terör örgütü üyeliği nereden çıkıyor?

Neye dayanarak böyle bir iddia ortaya atılıyor.

“Gizli toplantı” deniyor.

Affedersiniz ama gizli toplantıyı insan Büyükada’da mı yapar?

Herkese açık mı yapar?

Yazıktır günahtır.

Birkaç gün önce İnsan Hakları Ortak Platformu bir basın toplantısı düzenledi. Tek tek gizli toplantı iddialarını cevapladılar.

Bu insanlar, duvarı camdan olan, kapısı açık olan bir yerde toplantı yapmışlar...

Bunun adı nasıl gizli toplantı olur? Oturum sırasında Instagram ve Facebook paylaşımları yapmışlar, el insaf, şaka gibi...

Onlarca böyle örnek var.

Yazıktır bu insanlar hâlâ neden içeride? Önce gözaltına alındılar.

4 kişi denetimle serbest bırakıldı. Bir gün sonra iki kişi yeniden alındı. Şu anda 8 kişi içeride.

Yarın bu konuya devam etmek istiyorum...

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