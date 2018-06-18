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Büyükada'da seçim standı kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA) BÜYÜKADA'DA 2 kişinin bıçaklandığı seçim standı kavgasına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı

18 Haziran 2018 20:06

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
BÜYÜKADA\'DA 2 kişinin bıçaklandığı seçim standı kavgasına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından Büyükada\'da 17 Haziran gecesi kaydedilen görüntülerde; saat 01.02\'yi gösterdiği sırada bir kişi HDP\'nin standına saldırıyor. CHP standındaki görevlinin müdahale etmesi üzerine iki arasında tartışma çıkıyor. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşüyor. Çevrede bulunan kişiler de olaya karışıyor. 2 kişinin bıçakla, 3 kişinin ise dövülerek yaralanmasıyla sonuçlanan olaya polis müdahale ediyor.
 

fotoğraflı

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