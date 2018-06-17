Büyükada'da HDP standına saldırı: 2 yaralı

Büyükada'da Halkların Demokratik Partisi (HDP) standına dün gece yarısı saldırı gerçekleti. İki kişi parti bayraklarını ve standı yakma girişiminde bulunurken, HDP'nin yan standında bulunan CHP üyeleri ve esnaf saldırganları durdurmaya çalıştı.

Bianet'ten Pınar Tarcan'ın hbaerine göre, yaklaşık 10 kişilik yaşları 19 - 20 civarında olduğu belirtilen saldırganları durdurmak isteyen esnaflardan Vedat Demir ve Sedat Şahin bıçaklanarak yaralandı.

Yaralılardan Sedat Şahin taburcu edilirken, Vedat Demir'in tedavisi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

HDP üyesi Neşe Erbil, benzer saldırıların daha önce de gerçekleştiğini belirterek "Bizim standları gelip parçalıyorlardı. Gece geç saatte gelip tahrip ediyorlardı" dedi ve ekledi:

"Bıçaklayan saldırganlar kaçtı"

"Dün gece de gelmişler ve bizim bayrakları söküp getirmişler. Bayrakları yakarken HDP ve CHP'li arkadaşlar gidip durdurmaya çalışıyor.

"Bir arkadaş beş bıçak darbesi bir arkadaş da 1 bıçak darbesi alıyor. O sırada HDP standına başka bir grup daha gelip sataşıyor.

"Bayrakların yakıldığı yerden yaralı arkadaşlar gelirken, bıçaklayanlar da peşlerinden geldi. Bu sırada polis de gelip yaralıları yere yatırdı. Hatta bıçak darbesi aldığı ensesinden ayağıyla bastırıp yere yatırdı.

"Ambulans çağırdık, ambulans yaklaşık bir saat sonra geldi.

"Yaralılar Kartal'a götürüldü, biri taburcu oldu ama diğeri hala hastanede. Olayla ilgili 4 kişinin yakalandığı bizim aldığımız bilgiler arasında. Ancak asıl bıçaklayanlar bunlar arasında değiller.

"Ada sakinlerin bir kısmı dün akşam motorla bir grup gencin geldiğini ve talimat aldıklarını söyleyerek bu saldırı hakkında konuştuklarını duymuş. Adanın dışından adaya şu anda özellikle HDP'ye saldırmak için gelenler var.

"Emniyet de şu anda baya kollama durumunda. Çünkü müdahale eden arkadaşlara da tutuklanma tehdidi yapıldı".

CHP'li Atmaca: Polisler de darp etti

Büyükada'daki parti standında görevli CHP Gençlik Kolları Üyesi Bülent Atmaca ise olay anında her zamanki gibi yan standda olduklarını söylerken şunları anlattı:

"Dün gece oturduğumuz yerde birden bire bir grubun HDP'nin bayraklarını alıp yakmaya başladığını gördük. Yaklaşık 20 kişilik bir gruptu.

"Bayrakları yakmalarına engel olacaktık, ama o sırada bıçaklamalar oldu. Arkadaşlar üstüne bir de polis tarafından darp edildiler. Hatta polis bu arkadaşlara hakaret etti. Bugün olayla ilgili vereceğim".

Atmaca, daha önce yine aynı bölgede duran MHP standı ile aralarında gerginlikler olduğunu söylerken, "Saldırgan grubun bir kısmı MHP çadırının içinde oturuyordu. Kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.