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Büyükada’da gözaltına alınıp serbest bırakılan iki isim yeniden gözaltında

İnsan hakları savunucusu 10 kişi, 5 Temmuz’da gözaltına alınarak günler sonra adliyeye sevk edilmişti

22 Temmuz 2017 14:49

Bianet’ten Çiçek Tahaoğlu’nun haberine göre, hakkında yakalama kararı bulunan Nalan Erkem ve İlknur Üstün gözaltına alındı.

Avukatları, Erkem’in İstanbul’daki evine dün akşam, Üstün’ün Ankara’daki evine ise bu sabah polislerin gittiği bilgisini verdi.

Geçtiğimiz gün Çağlayan Adliyesi’nde görülen dava sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan insan hakları savunucuları İlknur Üstün, Nalan Erkem, Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli hakkında dün yakalama kararı çıkarılmıştı. Kararın ardından Nalan Erkem, Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Erkem bugün Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılacak.

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