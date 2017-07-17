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Büyükada'da gözaltına alınan insan hakkı savunucuları bugün ifade verecek

10 insan hakları savunucusu, buün sabah 10.00’da İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde olacak

17 Temmuz 2017 03:24

Büyükada'da gözaltına alınan 10 hak savunucusu bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'ne getirilecek. Avukat Meriç Eyüboğlu, "Müvekkillerimizin uygun ve anlamsız gözaltı sürelerinin sonuna geldik" dedi. Geçtiğimiz 5 Temmuz'da gözaltına alınan hak savunucuları, savcılıkta ifade verecek.

Bianet'te yer alan habere göre İstanbul, Büyükada’daki eğitim toplantısında gözaltına alınan 10 insan hakları savunucusu, buün sabah 10.00’da İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde olacak.

Hak savunucularının avukatlarından Meriç Eyüboğlu, emniyetteki işlemlerin tamamlandığını suçlamaya konu olabilecek bir delil göremediklerini belirtti. Eyüboğlu'nun açıklaması şöyle:

“Dün ve bugün Vatan Caddesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki tüm işlemler tamamlandı. Müvekkillerimizin uygun ve anlamsız gözaltı sürelerinin sonuna geldik. Emniyetteki işlemler sırasında suçlama konusu olabilecek herhangi bir delil ve suçlama ile karşılaşmadık. Savcılık ifadesi için yarın saat 10.00’da İstanbul’daki Çağlayan Adliyesi’nde olacağız. İfade sonrası müvekkillerimizle beraber çıkacağımızı düşünüyoruz.”

Eyüboğlu, ayrıca müvekkillerinin morallerinin ve sağlıklarını iyi olduğunu aktardı.

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