Büyükada sanığı Alman aktivist Steudtner, Türkiye'deki tutukluluk koşullarını anlattı

Türkiye’de yaklaşık 100 gün tutuklu kaldıktan sonra ilk duruşmasında tahliye edilen Alman insan hakları savunucusu ve bilişim uzmanı Peter Steudtner, Silivri Cezaevi’nde hiç kötü muamele görmediğini belirtti. RBB televizyon kanalına verdiği röportajda Türkiye'deki tutukluluk koşullarını anlatan Steudtner, cezaevinde kendisine “genellikle çok, çok saygılı” davranıldığını vurguladı.

"Tutuklanmak veya 15 saatten uzun süren ilk duruşma gibi korkunç durumlar beni çok yıprattı” diyen Steudtner, ancak aynı zamanda büyük bir dayanışma ile karşılaştığını söyledi. Steudtner, cezaevindeki tutukluların yanı sıra Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda insan hakları savunucusunun desteğini gördüğünü de sözlerine ekledi.

Yaklaşık iki hafta önce Almanya’nın başkenti Berlin'e dönen Steudtner normal hayatına dönme konusunda ise yavaş davrandığını dile getirdi. Cezaevinde kalmanın bazı izler bıraktığına işaret eden Steudtner, “Yaşadığım olaylar kuşkusuz aklımdan çıkmayacak. Yaraların izleri kalıyor ama bunları sürekli hissetmemek lazım” şeklinde konuştu.

İnsan hakları alanında çalışmayı sürdürecek

Steudtner, gelecekteki çalışmalarında insan haklarını savunmaya devam edeceğini de söyledi. İnsan haklarını savuncularını desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Steudtner, ancak bu çalışmaların şeklinin Türkiye’de hakkında devam eden davaya bağlı olduğunu kaydetti. Steudtner’in yargılandığı davanın bir sonraki duruşması 22 Kasım’da yapılacak.

Steudtner verilerin güvenliği ve stresle başa çıkma yöntemleri hakkında bir konuşma yapmak üzere İstanbul Büyükada’da insan hakları savunucuları tarafından düzenlenen bir seminere davet edilmişti. Steudtner, 5 Temmuz'da Büyükada'daki seminere katılan dokuz insan hakları savunucusu ile birlikte gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. İnsan hakları savunucuları hakkında "terör örgütüne üyelik” ve "terör örgütüne yardım” suçlamalarıyla dava açılmıştı.

Steudtner, İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Ekim'de görülen ilk duruşmada tahliye edildikten sonra Berlin’e dönmüştü.