-BÜYÜKADA NEW YORK TIMES'TA NEW YORK (A.A) - 10.07.2011 - ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın (NYT) gezi eki, Büyükada'yı ön sayfasına taşıdı. NYT'nin hafta sonları çıkan gezi eki bu hafta, İstanbul Büyükada'yı ön sayfasından okuyucularına tanıttı ve adaya üç tam sayfa ayırdı. Liesl Schillinger tarafından kaleme alınan yazıda, Büyükada'nın konakları, köşkleri, kiliseleri, atlı arabalarıyla adeta Osmanlı döneminin yaşayan bir modeli olduğu belirtildi. İstanbul'dan sadece 1 saatlik uzaklıkta olan Büyükada'da sessiz ve sakin sokaklarda faytonların seslerinin yankılandığını ve zamanın adeta durduğunu yazan Schillinger, Büyükada'nın insana 21. yüzyılın hatta 20. yüzyılın henüz gelmediği hissini verdiğini ifade etti. Yazıda, Büyükada'da Starbucks kafeler, gökdelenler, arabalar yerine bisikletler, atlı arabalar, oya gibi işlenmiş konaklar, köşkler, çiçekli dar sokaklar, zümrüt yeşili tepeler ve plajlar bulunduğu kaydedildi. Adanın tarihçesiyle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı yazıda, uzun yıllar pek fazla rağbet görmeyen Büyükada'ya son 10 yılda ilginin yeniden arttığı, eski İstanbullu ailelerin bazılarının yazlık evlerine geri döndüğü, zengin yatırımcıların eski evleri onardığı, akademisyenler, sanatçılar, yazarlar ve yabancılardan oluşan bir kesimin de modern hayattan kaçmak için Büyükada'ya geldiği belirtildi. Biri kısa biri uzun olmak üzere iki kez geldiği Büyükada'yı ''zaman kapsülüne'' benzeten yazar, Büyükada'da çekilen pek çok fotoğrafa da yer verdiği yazısında, Büyükada'ya İstanbul'dan nasıl gelineceği, adada nerelerde kalınabileceği, nerelerde yemek yenilebileceği, nerelerde denize girilebileceği hakkında okuyuculara detaylı bilgiler de verdi.