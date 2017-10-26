Büyükada davasından tahliye olan insan hakları aktivistleri cezaevinden çıktı

İstanbul Büyükada'da 5 Temmuz'da stres, travma ve digital güvenlik konuları üzerine gerçekleştirdikleri toplantı sırasında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan 8 insan hakları aktivisti dün mahkemede tahliye kararı almalarının ardından Silivri Cezaevi'nden çıktı. Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser "Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı'nı da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Dışarıda yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan 8 sanık daha sonra araçlarına binerek ayrıldı.

Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz'da gözaltına alınan Uluslararası Af örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği'nden Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu'nun tahliyesine karar verdi.

Gelişmeleri yabancı basında takip etti

Tahliye kararının ardından 8 sanığın yakınları ve arkadaşları Silivri Cezaevinin önünde beklemeye başladı. Yabancı basının da gelişmeleri takip etmek için cezaevine geldiği görüldü.

Coşkuyla karşılandılar

Haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi, işlemlerinin ardından gece saat 03.30 sıralarında minibüslerle tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi'nin önüne geldi. Burada yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan 8 sanık yakınlarına sarılarak hasret giderdiler.

"Normalleşmek için zamana ihtiyacımız var"

Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, "Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Avukat Murat Deha Boduroğlu ise müvekkillerinin özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ise yabancı basına açıklamalar yaptı. Peter Frank Steudtner açıklama yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Konuşmaların ardından tahliye edilen 8 kişi araçlarına binerek ayrıldılar.