Büyükada davasında Taner Kılıç'a tahliye

Büyükada'da hak savunucularının güvenliği konulu bir toplantı nedeniyle haklarında dava açılan 11 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Duruşmada, Londra merkezli insan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın serbest bırakılmasına karar verildi. Savcı ise mütalaasında Taner Kılıç'ın tutukluluk halinin devamını istemişti.

Taner Kılıç, Büyükada davasında tutuklu yargılanan tek sanıktı.

Avukat Taner Kılıç, Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 Haziran'da 22 avukatla birlikte gözaltına alınmıştı.

Mahkeme 19 Haziran'da Taner Kılıç'ın tutuklanmasına karar vermişti.

Karara gerekçe olarak "ByLock programını indirip kullandığı" iddiasının yanı sıra Kılıç'ın Zaman gazetesi abonesi ve Zaman gazetesi genel yayın yönetmeninin (Ekrem Dumanlı) kız kardeşiyle evli olması ile çocuklarını KHK ile kapatılan okullarda okutulması gösterilmişti.

Daha sonra, Kılıç'ın dosyasının kamuoyunda Büyükada davası olarak bilinen davayla birleştirilmesine hükmedilmişti.