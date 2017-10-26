Büyükada davasında 8 tutuklu sanığa tahliye...

Özden ATİK / İstanbul,(DHA) BÜYÜKADA\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu yargılanan 8 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ve sabah 11.00 sıralarında başlayan duruşma, akşam saat 23.40 sıralarında bitti. İlk duruşma sonunda tüm tutuklu sanıkların savunmaları tamamlandı. Savcının Veli Acu dışındaki 7 sanık hakkında tahliye talep etmesinin ardından ardından sanık avukatları savunma yaptı.

Daha sonra kısa bir ara veren mahkeme heyeti kararında, tutuklu sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, Yurttaşlık Derneği\'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programında Proje Uzmanı sanık Veli Acu\'nun tahliyesine karar verdi.

Sanıklar Özlem Dalkıran ve Veli Acu hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, haklarında karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz sanıklar Şeyhmus Özbekli ve Nejat Taştan\'ın bu tedbirini kaldırarak, yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirine çevirdi. Heyet, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, FETÖ/PDY üyeliği kapsamında tutuklu olarak yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç\'ın İzmir\'deki dosyasının, bu dava dosyasıyla birleştirilmesini de karara bağladı. Dava konusu toplantının yapıldığı Büyükada\'daki otel müdürünün tanık olarak çağrılmasına hükmeden heyet, duruşmayı 22 Kasım\'a erteledi.