Büyükada davası sanıklarına mahkeme önünde destek: Hak savunucularına özgürlük!

Büyükada'da gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucularının bugün İstanbul Adliyesi'nde görülmeye başlanan duruşması öncesi, insan hakları dernekleri ve vakıfları açıklamada bulundu. Adliye önündeki açıklamaya AF Örgütü'nün Uluslararası Koordinatörleri, HDP istanbul Milletvekili Garo Paylan ve pek çok kişi katıldı.

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"Hukuksuz, haksız muamelenin ortadan kalkacağı umuduyla..."

Hak savunucuları adına ortak açıklamayı yapan İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü Feray Salman hak savunucularının üç ayı aşkın bir süredir özgürlüklerinden yoksun bırakıldığını belirterek “Bugün ilk kez hakim önüne çıkacak olan hak savunucularının çalışma arkadaşları, dostları avukatları ve aileleri olarak hak savunucularının maruz kaldığı, hukuksuz, haksız’ adil olmayan bir muamelenin ortadan kalkacağı umuduyla bugün İstanbul’ da Çağlayan Adliyesi önünde ve Ankara’da Sincan’dayız” dedi.

Hak savunucularının zorlama senaryolarla illegal bir çerçeveye sokulmak istendiğini söyleyen Salman; “5 Temmuz’dan bu yana gerek soruşturma sürecinde gerek tutukluluk sürecinde hak ihlallerine maruz kalan, yalan haberler vasıtasıyla karalama kampanyasına maruz kalan arkadaşlarımızın hakkını ve adaleti savunmak üzere buradayız.

Yazılan ve mahkemece kabul edilen iddianame, hak savunucusu arkadaşlarımızı yasa dışı silahlı örgütlere üye olmakla ve yardım etmekle suçlamaktadır. Bu suçlamaların delilleri ise ortada yoktur” ifadesini kullandı.

"İtiraz ediyoruz"

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Salman son olarak; “Hakikatin ötesinde olguların yana yana koyularak kurmaca bir senaryo üretilmesine, bu senaryoyu sahicileştirmeye, hak savunucularının soruşturma ve kovuşturma süreçlerine maruz bırakılmalarına itiraz ediyoruz. Adalet mekanizmasının da bu yönde karar vereceğini umut etmek istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Yargı önüne çıkacak olan insan hakları savunucuları arasında Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye direktörü İdil Eser, örgütün Türkiye şubesinin yönetim kurulu başkanı Taner Kılıç, Alman vatandaşı Peter Staudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi'nin yanı sıra şu isimler var:

- Helsinki Yurttaşlık Derneği'nden Nalan Erkem,

- Kadın Koalisyonu'ndan İlknur Üstün,

- Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden Özlem Dalkıran,

- İnsan Hakları Gündemi Derneği'nden Günal Kurşun ve Veli Acu.

İddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütlerine yardım etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarıyla 10 ila 15 yıl hapisleri isteniyor.