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 Büyükada Davası başladı (1)

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA'da 5 Temmuz 2017'de yapılan toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava başladı

25 Ekim 2017 15:18

 Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKADA\'da 5 Temmuz 2017\'de yapılan toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin de aralarında bulunduğu 8\'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı dava başladı. 
Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nın birinci katında yer alan büyük salonda başlayan İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Peter Frank Steudtner, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, Veli Acu ile tutuksuz sanıklar Nejat Taştan ve Şeyhmus Özbekli katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Taner Kılıç ve tutuklu sanık İlknur Üstün ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada hazır bulundu.  

BAŞKONSOLOSLAR DA İZLEYİCİ OLARAK DURUŞMAYA KATILDI
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen, Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, Almanya Yeşiller Partisi\'nden Özcan Mutlu, HDP Milletvekili Garo Paylan, öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink\'in eşi Rakel Dink, Ufuk Uras, yabancı büyükelçilik temsilcileri, uluslararası af örgütü temsilcileri, insan hakları gündemi ve eşit haklar için izleme derneklerinden temsilciler ile yerli ve yabancı basın mensupları da duruşmayı izledi. Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşma, iddianamenin özetinin okunmasıyla devam ediyor. 

(FOTOĞRAF)

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