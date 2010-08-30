-BÜYÜK ZAFER KOŞUSU TAMAMLANDI KEMER (A.A) - 30.08.2010 - Tekirova Belediyesinin Büyük Taarruz'un 88. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'dan Antalya'ya düzenlediği 345 kilometrelik ''Büyük Zafer Koşusu'' tamamlandı. Afyonkarahisar'da dün düzenlenen törenle Türk Bayrağı'nı teslim alan 11 atlet, iki ekip halinde toplam 21 saatte Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Tekirova beldesine ulaştı. ''Zaferin Zirvesinden Akdeniz'in Zirvesine'' sloganıyla düzenlenen koşuda atletler Derya Demiral, Ceylan Gündüz, Tahsin Dağseven, Agit Akıncı, Aslı Köse, Kemal Ekin, Engin Özel, Damla Gönen, Metin Kaya, Hikmet Tuğsuz ve Demet Güvenç görev aldı. Tekirovalılar'ın bayraklar ve sevgi gösterileriyle karşıladığı, arasında Balkan ve Avrupa şampiyonlarının da bulunduğu sporcular, hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı'nı söyledi. Sporcular daha sonra teleferikle 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı'na çıktı. Buradaki törende konuşan Kemer Kaymakamı Bayram Ali Köse, Afyonkarahisar'da başlayıp Tekirova'da biten organizasyonun gelecek yıllarda da devam etmesini diledi. Kaymakam Köse, emeği geçenleri kutladı. Tekirova Belediye Başkanı Yusuf Üras da bu yıl üçüncü kez düzenlenen Zafer Koşusu'nun, Büyük Zafer'e yakışan bir etkinlik olduğunu söyledi. Başta sporcular olmak üzere emeği geçen herkesi kutlayan Üras, ''Şehitlerimizi ve gazilerimizi de burada saygıyla anıyoruz'' dedi. Sporcular daha sonra Afyonkarahisar'dan getirdikleri bayrağı Başkan Üras'a teslim ettiler. Kocatepe'den getirilen dev bayrak, törenle göndere çekildi. Kemer Motosiklet Kulübü üyeleri de zirveye tırmanarak motosikletleriyle davetlilere gösteri sundu.