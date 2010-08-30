-BÜYÜK ZAFER KKTC VE BAKÜ'DE TÖRENLERLE KUTLANDI LEFKOŞA (A.A) - 30.08.2010 - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 88. yıl dönümü ve Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Günü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ve Bakü'de törenlerle kutlandı. KKTC'deki kutlamalar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Adem Huduti'nin, Lefkoşa Ortaköy'de bulunan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanlığında tebrikleri kabulüyle başladı. Kabullerin ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törende anıta çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Buradaki tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla tamamlandı. Daha sonra, Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki geçit törenine geçildi. Tebrik kabulü ve törenlere KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen, KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, komutanlar ve diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki geçit töreni İstiklal Marşı eşliğinde, bayrakların göndere çekilmesiyle başladı ve Cumhurbaşkanı Eroğlu, KTBK Komutanı Korgeneral Huduti ile birlikte tören birliklerini ve halkın bayramını kutladı. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Piyade Kurmay Binbaşı Ahmet Uçar, 30 Ağustos Zaferi'nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kenetlenen bir avuç Anadolu insanının her türlü yokluğa karşı başlattığı istiklal mücadelesinin eşsiz destanı olduğunu vurguladı. Şanlı Türk ordusunun bugüne kadar yaptıklarının, bundan sonra da kendisine ihtiyaç duyulduğunda yapabileceklerinin bir teminatı olduğunu ifade eden Uçar, Anadolu'da olduğu gibi Kıbrıs'ta da 1955'den itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı köylerin yaşanmaz hale getirildiğini ve göçe zorlanarak adanın küçük bir bölümüne hapsedildiğini anlattı. Binbaşı Uçar, geçmişten ders alarak geleceğini yönlendiren Mücahit Kıbrıs Türkünün, savunmasız bırakılması halinde gelecekte nelerle karşılaşabileceğini çok iyi bildiğini, Anavatan Türkiye ve Türk milleti ile omuz omuza varoluş mücadelesini sürdürdüğünü kaydetti. Tören, resmi geçitle tamamlandı. KKTC'nin diğer yerleşim birimlerinde de törenler düzenlendi. -BAKÜDEKİ TÖRENLER Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türk Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene, Türk Silahlı Kuvvetleri Bakü Ataşesi Tuğgeneral Özhan Ayaş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Müsteşarı Nihat Civaner, askeri personel, büyükelçilik yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Azerbaycan ve Türkiye milli marşlarının okunmasında sonra Tuğgeneral Özhan Ayaş, Türk Şehitliğinde bulunan anıt özel defterini imzaladı. Tuğgeneral Ayaş, anıt özel defterine, 30 Ağustos Zafer Bayramının,''Türk milletinin özgürlük yolunda sarsılmaz azim ve iradesinin bir eseri'' olduğunu yazdı. Azerbaycan askeri bandosu da, Türkiye ve Azerbaycan'a ait askeri marşları çaldı. Ayaş ve beraberindeki heyet, Türk Şehitliğindeki törenden sonra, Azeri şehitlerini de ziyaret ederek çelenk ve karanfil bıraktı.