Büyük yangının birinci yıldönümüne yaklaşan Notre Dame Katedrali'nde Paskalya için ayin düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'te bir yıl önce çıkan yangında tahrip olan Notre Dame Katedrali, Koronavirüs nedeniyle ülkedeki kısıtlamalar sürerken bugün sınırlı bir grubun katıldığı Paskalya ayini için açıldı.

Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan 2019'da çıkan yangında büyük bölümünün tahrip olmasının ardından restorasyon çalışmaları hâlâ bitmedi.

Öte yandan yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları uygulanan Fransa'da 7 kişiden oluşan bir grup bugün Paskalya için Notre Dame Katedrali'nin kullanıma hazır bir bölümünde düzenlenen bir törene katıldı.

Dua, okuma ve müzikten oluşan tören televizyonda canlı olarak yayınlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Notre Dame Katedrali'nde restorasyonun 2024 yılında biteceğini söylemişti, fakat Koronavirüs nedeniyle 17 Mart'ta alınan kısıtlama kararları inşaatın durmasına neden oldu.