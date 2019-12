Büyük umutlarla geldiler!..

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda fazla forma şansı bulamayan 7 futbolcu var olma savaşı veriyor.





Sarı-lacivertli ekibe gelmeden önceki sezonlarda forma giydikleri takımların önemli isimleri olan futbolcular, Fenerbahçe'de adeta inzivaya çekildi.



Teknik direktör Luis Aragones yönetimindeki Fenerbahçe'de az sayıda maçta forma şansı bulan Burak, Yasin, Can, İlhan, Gürhan, Ali ve Maldonado sezonu antrenmanlarla geçiriyor.



BURAK 15 HAFTADIR LİGDE YOK



Fenerbahçe'nin bu sezon başında Vestel Manisaspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, Turkcell Süper Lig'de 15 haftadır forma giymiyor.

Geçen sezonu Beşiktaş ve Vestel Manisaspor formasıyla toplam 25 maçta 10 golle tamamlayan Burak, Aragones yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte haftalardır kadroya alınmıyor.



Sarı-lacivertli takımda bu sezon 6'sı lig 2'si kupada olmak üzere toplam 8 maçta forma giyen genç oyuncuyu, İspanyol çalıştırıcı eksikler olduğu dönemde bile düşünmüyor.



CAN, SEZONU KAPATTI



Ligde tam 22 haftadır süre alamayan savunma oyuncusu Can Arat, adeta sezonu kapattı.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece ligin 2. ve 3. haftalarında forma giyen Can, 3. haftada deplasmanda Hacettepe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşmadaki hataları nedeniyle Aragones'in gözünden düştü.



İspanyol teknik adam eksikler nedeniyle mecbur kalmadıkça Can'ı 18 kişilik maç kadrosuna almıyor.



İLHAN ANTRENMANDA TECRÜBE EDİNİYOR



Fenerbahçe'nin geçen sezon Kayserispor'dan transfer ettiği genç forvet İlhan Parlak'ın sarı-lacivertli ekipteki kaderi, “Nöbetçi Golcü” Semih Şentürk'e benzeyecek görünüyor.



Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2006-2007 futbol sezonunda Kayserispor'da 27 lig maçında görev alan genç futbolcu, sarı-lacivertli takımda geçen sezon 5, bu sezon da 4 lig maçında şans buldu.



YASİN'E GEÇİT YOK



İki sezondur Fenerbahçe'nin kadrosunda bulunan Yasin Çakmak da sarı-lacivertli ekibin savunmadaki iki etkili ismi Lugano ve Edu'nun arkasında kalıyor.



Aragones'in savunmadaki futbolcuların sakatlığında düşündüğü Yasin, sarı-lacivertli takımda bu sezon 5, geçen sezon ise 15 lig maçında şans buldu.



Fenerbahçe'nin geçen sezon Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı savunma oyuncusu, eski takımında 2006-2007 sezonunu 32 lig maçıyla tamamladı.



ALİ HEP YEDEK



İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Ali Bilgin, Aragones'in sıklıkla 18 kişilik kadrolara aldığı ancak genelde yedek kulübesinde yer verdiği isimlerden birisi.



Son olarak Fenerbahçe'nin Hacettepe'yi 7-0 yendiği 20. hafta mücadelesinde şans bulan Ali, sezonun 25 haftasında 7 maçta görev yaptı.

Geçen sezon Zico yönetimindeki kadroda 19 maçta forma giyen Ali, Fenerbahçe'ye gelmeden önce 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'da 30 lig maçına çıktı.



MALDONADO'DAN VAZGEÇTİ



İspanyol çalıştırıcının sezonun ilk bölümünde sıkça şans verdiği Maldonado, Selçuk ve Deniz'in yükselen form grafikleriyle gözden düştü.



Sarı-lacivertli formayla ligde en son 12. haftadaki Ankaragücü mücadelesinde sahaya çıkan ve 13 haftadır forma giyemeyen Şilili futbolcu, 25 maçta 9 kez şans buldu.



SÜRPRİZ ADAM GÜRHAN



İspanyol teknik adamın, takımının ligde son oynadığı Bursaspor maçında son dakikalarda şans vererek sürpriz yaptığı Gürhan, sarı-lacivertli ekipte bu sezon 4. kez ligde görev aldı.



Aragones'in haftalar sonra görev verdiği Gürhan, ligde forma giydiği 4 maçta süre olarak toplam 90 dakikayı bile tamamlayamadı.Geçen sezon 3 lig maçında yer alan Gürhan, 2006-2007 sezonunda kiralık oynadığı Sivasspor'da 19 lig maçında görev almıştı.



Bu arada sezonun ilk bölümünde şans bulamayan Deniz, ikinci bölümde Aragones'in güvendiği isimler arasında yer alırken, Josico az da olsa belli aralıklarla şans bulan isimlerden birisi oldu.