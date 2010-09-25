Büyük takımların sponsoru, kendi takımı Amatör Küme'de

T24 - Dünyanın dev kulüplerine sponsor olarak dikkatleri üzerine çeken Türk Hava Yolları'nın futbol takımı İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele ediyor. Takım, kantin geliri ve aidatlarla zorunlu ihtiyaçlarını karşılıyor. Bununla birlikte kulüp altyapıda son yıllarda müthiş bir çıkış içinde...







Alanında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Türk Hava Yolları, son yıllarda dünya üzerindeki tanınırlığını arttırmak için çeşitli sponsorluk anlaşmalarına imza attı. Barcelona ve Manchester United gibi iki dünya deviyle milyonlarca dolarlık anlaşmalar imzalayan, Eurolig'e isim sponsoru olan Türk Hava Yolları'nın kendi spor kulübü, bu kulübe bağlı bir de futbol takımı var. Ve ismi Manchester United'la, Barcelona'yla anılan Türk Hava Yolları'nın futbol takımı amatör ligde.



Aslında Türk Hava Yolları Futbol Takımı'nın geçmişi eskiye dayanıyor. 80 darbesi nedeniyle dört sezon oynanmayan 3. Lig, 1984-1985 sezonunda yeniden başlarken, THY de lige katılan ekiplerden biriydi.



Türk Hava Yolları'nın, amatör kümedeki seyir defteri, kurumun genel müdürlüğünün spora bakış açısına göre şekillendi. Abdurrahman Gündoğdu'nun THY Genel Müdürü olduğu dönemde THY, İstanbul amatör liglerinin en etkili kulüplerinden biriydi. Ancak Gündoğdu'nun genel müdürlükten ayrılması THY Futbol Takımı'nın da kaderini değiştirdi. Takım 2005-2006 sezonuna beşte beşle başladı ancak maddi sıkıntılar baş gösterdi. Takım yine de kenetlenerek 3. Lig terfi maçlarına katıldı ancak ilk turda Ankara OSTİM'e 2-1 yenilerek elendi.

385 lisanslı sporcusu var



Bir ara 1. Amatör Lig'e kadar düşen Kırmızı-Beyazlılar, 2008-2009 sezonunda grup şampiyonu olarak tekrar Süper Amatör Lig'e çıktı. Yeni bir yapılanma içinde olan kulüp, önceleri sadece A takımla liglere katılırken şimdi tüm altyapı kategorilerinde, 385 lisanslı sporcusuyla mücadele ediyor. Kulübün başkanı, aynı zamanda THY Yer İşletme Koordinasyon Müdürü olan Yusuf Ataseven. Merkezi Atatürk Havalimanı'nda olan kulüp maçlarını, kulübe yaklaşık 25 dakika mesafedeki Halkalı Etap Stadı'nda yapıyor. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan anlaşmayla Florya Tesisleri üç yıllığına idmanlar için kiralandı. Artık futbolcuları işe almak gibi bir uygulama da yapılmıyor. Kulüp, alt yapısından yetiştirdiği oyuncuları A takıma çıkarma, buradaki futbolcuları da Türk futboluna kazandırma amacında. A takımın başında tecrübeli bir teknik adam olan Cemşir Muratoğlu bulunuyor.

‘Müşteriye rakip oluruz'



THY Spor Kulübü 2. Başkanı Cem Cengiz Akar, kulübün esas amacının, personel ve personel çocuklarına spor yaptırmak olduğunu belirterek, "Futbolun dışında masa tenisi ve satranç takımlarımız var. Satrançta çok başarılıyız ve 1. Lig'deyiz. Masa tenisi takımımız da kurumlar arası ligde" dedi.



Üst yönetimin profesyonel bir futbol takımına sıcak bakmadığını belirten Akar, "THY dilerse bir kulübü satın alarak üst liglerde de mücadele edebilir ancak o zaman müşteri kitlemizin rakibi olmuş olacağız! Zaten bizim amacımız yarışmacılıktan ziyade Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak. Eskiden sırf laf olsun diye, kurallar gereği alt yapı kategorilerine girilir, THY ismine yakışmayacak sonuçlar alınırdı. Artık her kategoride varız ve iyi de sonuçlar alıyoruz" dedi.



4000 üyeleri olduğunu, bunlardan gelen aidatlar ve kantin kirasıyla A takımın zorunlu ihtiyaçlarını ancak karşılayabildiklerini belirten Akar, kulübün gelirlerinin çok düşük olduğunu söyledi. Akar, bununla birlikte üst yönetimin diğer branşlarda ve alt yapıda masrafları üstlendiğini, hatta minik takımlarını velileriyle birlikte Bulgaristan'da uluslar arası bir turnuvaya bile gönderdiklerini sözlerine ekledi.

Barça ve United'a 24 milyon euro harcadı



Global bir marka olmak için son yıllarda büyük bir tanıtım ve sponsorluk atağına geçen Türk Hava Yolları (THY), özellike dünyanın önde gelen iki büyük futbol kulübüyle yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla tüm dünyada büyük bir sükse yaptı.



THY, İspanyol devi Barcelona ve İngiliz devi Manchester United ile yaptığı sponsorluk anlaşmalarıyla büyük ses getirdi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da sponsoru olan THY, Barcelon ve M.United ile toplam 24 milyon euroluk kaynak ayırdı. THY, ayrıca basketbolun Şampiyonlar Ligi'ne denk gelen Euroleague'e 8 milyon euro karşılığında de 5 yılı opsiyonlu olmak üzere 10 yıllık isim sponsoru oldu. THY, ayrıca Yunanistan'ın Maroussi'ye 200 bin euro ödeyerek 1.5 yıllığına sponsor oldu. Böylece THY, toplam 33.2 milyon euroluk bir sponsorluk harcaması yaptı. 2005'te reklam ve tanıtım bütçesi sadece 5 milyon dolar olan THY'nin bugün bu bütçesi 70 milyon dolarları geçmiş durumda.