Büyük Taarruz'un 96. yılı; Cumhurbaşkanı ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkânı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, kabine üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterine yazan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Bugün millet olarak bağımsızlığımızın müjdesi olan Büyük Zafer'in 96’ncı yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı'nın liderliğinde sürdürülen destansı bir mücadelenin meyvesi olan bu zafer, şanlı tarihimizin altın halkalarından biridir.

Türk milleti şehitlerimizin fedakârlıklarından, gazilerimizin cesaretinden, binlerce yıla sari kadim kadim değerlerinden aldığı ilhamla 96 yıl önce olduğu bugün de istiklaline canı pahasına sahip çıkmaktadır.

Ülkemizin egemenliğine yönelik son zamanlarda artan tehdit, ihlal ve saldırılar bizi ideallerimizden ve hedeflerimizden asla alıkoyamayacaktır.

Ruhun şad olsun.''