'Büyük Taarruz' topraklarını yargı kurtardı

Kurtuluş Savaşı'nda belirleyici bir rol oynayan Büyük Taarruz'un yapıldığı Afyonkarahisar'daki araziyi yatırım alanı olmaktan mahkeme kurtardı. Önce panoramik savaş alanı için izin verilen, sonra yatırım alanına çevrilmek istenen Afyonkarahisar’daki Kurtuluş Savaşı arazisi için alınan kararı mahkeme durdurdu: "Taarruz alanına yatırım yapılmaz. Savaş alanı panoramik alan yapılmalı ve bu savaşın önemi tüm dünyaya anlatılmalıdır."



Maliye Bakanlığı, Afyonkarahisar’ın Sadıkbey Köyü’nde, Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktalarından "Büyük Taarruz"un yapıldığı 549 bin 879 metrekare araziyi "Kurtuluş Savaşı Panoraması" projesinin uygulanması için 2003 yılında tahsis etti. Projenin altyapı çalışmaları sürerken, Türkiye Halk Sağlığı Derneği bu arazinin bir bölümünde alışveriş merkezi, uluslararası kongre merkezi, hastane ve hastane oteli kurmak için başvurdu.



ADD iptal ettirdi



Afyonkarahisar İl Genel Meclisi de 2007’de arazinin kente bakan 60 bin metrekarelik alanında "Kurtuluş Savaşı Panoraması" projesinin sürdürülmesi, kalanının ise yatırım alanı olarak belirlenmesi kararı aldı.



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) adına avukat Kutlay Alpuğan, yatırım alanı kararının iptali için Afyonkarahisar İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Mahkeme, ADD’nin başvurusunu yerinde bularak bu kararı iptal etti. 3 Ekim 2007’de alınan kararın çarpıcı bölümleri şöyle:



Nesillere aktarılsın



"Türk Kurtuluş Savaşı, içinde bulunulan zor koşullara rağmen tüm ulusça girişilen ve zaferle sonuçlanan bir bağımsızlık mücadelesi olması nedeniyle aynı mücadeleyi veren birçok ülkeye örnek olan dünyadaki ilk ve tek savaştır. Kurtuluş Savaşı Panoraması’nın yapılacağı Afyonkarahisar, Türk Milleti’nin yaşama hakkı ve yeteneğini bütün dünyaya kabul ettiren ve Misak-ı Milli sınırlarının gerçekleşmesini sağlayan 26-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Büyük Taarruz’un başladığı yerdir. Bu bağlamda Kurtuluş Savaşı Panoraması’nın yerel bazda değerlendirilemeyeceği, bu konuda Türkiye’de başkaca bir çalışmanın bulunmadığı, uluslararası alanda Türkiye’nin ve Kurtuluş Savaşı’nın tanıtımı ve Türk Kurtuluş Savaşı’nın öneminin nesilden nesile aktarımı açısından önem arz edecek olması hususları da göz önüne alındığında, proje yeri için tahsis edilen 549 bin 879 metrekareden 60 bin metrekareye düşürülmesinde kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."

