Büyük sorunlar Obama'yı bekliyor

20 Ocak’ta göreve başlayacak olan ABD’nin yeni başkanı, 4 bin kişilik ekibini oluşturduktan sonra ekonomi, Irak, Afganistan gibi zorlu konularla yüzleşecek. Obama, ABD karşıtı ülkelerle görüşebileceğini de açıklamıştı
ABD’de 4 Kasım’da yapılan seçimle ülkenin yeni başkanı seçilen Barack Obama’yı zorlu bir süreç bekliyor. Değişim vaadiyle ülkesinin yanı sıra bütün dünyada da büyük beklentiler yaratan Obama, şimdiki Başkan George W. Bush’tan görevi devralırken, mali kriz, Irak ve Afganistan gibi birçok sorunu da üstlenecek.
Başkan seçilmesinin ardından yaptığı zafer konuşmasında, kendisini bekleyen zorluklara atıfta bulunarak, “Yolumuz uzun ve yokuşumuz dik olacak” diyen Obama’yı bekleyen ödevler arasında öne çıkanlar şöyle:Ekibini oluşturacak
Obama’nın ilk işi, yeni yönetimdeki 4 binden fazla sivil pozisyona uygun isimleri yerleştirmek olacak. Bu pozisyonların 1000 kadarının Senato’dan da onay alması gerekiyor. Obama ilk olarak Beyaz Saray’daki en üst düzey görev olan Beyaz Saray Genel Sekreterliği için Bill Clinton’a başkanlığı döneminde danışmanlık yapan Rahm Emanuel’e (48) teklifte bulundu. Emanuel’in teklifi kabul ettiği bildirildi.
Obama’nın, özel önem taşıyan Dışişleri, Savunma ve Hazine bakanlıklarına kimleri getireceği merakla bekleniyor. Obama daha önce, şimdiki Savunma Bakanı Robert Gates’i bu görevde tutabileceğinin ipuçlarını vermişti. [ayrıntılı bilgi]Ekonomi
ABD’yi içinde bulunduğu mali krizden çıkarmak, yeni başkanın öncelikler listesinin ilk sırasında bulunuyor. Obama’nın henüz görevi resmen devralmadan bu konuya el atarak, bir teşvik paketini görüşmek için Kongre’yi özel bir oturuma çağırması bekleniyor. Kasım ortasında Washington’da düzenlenecek küresel ekonomi zirvesinde henüz başkanlık görevine başlamamış olsa da Obama’nın bir rol üstlenebileceği belirtiliyor. [ayrıntılı bilgi]Irak
Obama’nın dış politikadaki en önemli vaadi, muharip Amerikan askerlerini 18 ay içinde Irak’tan çıkarma sözüydü. Ancak Obama’nın son gelişmeleri, özellikle ABD’nin Irak’taki varlığının son aylarda sağladığı kazanımları dikkate alarak, bu vaadini yerine getirme konusunda yavaş davranabileceği belirtiliyor. Obama’nın, Irak’taki Amerikan askerlerinin sayısının artırılmasının mimarı olan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General David Petraeus ile anlaşmakta zorlanabileceği tahmin ediliyor.Afganistan
Terörle savaşta ana hedefin Afganistan olması gerektiğini savunan Obama, bu ülkeye daha fazla asker kaydırmayı vaat etmişti. Dünyayla ilişkiler
Obama’nın dış politikada karşılaşacağı en büyük zorluklarından biri de George W. Bush döneminde müttefiklerle bozulan ilişkileri tamir etmesi yönündeki beklentileri tatmin etmek olacak. Obama, ABD’nin dünya genelindeki prestijini yeniden tesis etmek ve müttefik ülkelerle daha yakın bir şekilde çalışmak istediğini söylemişti. Henüz başkan adayıyken geçen aylarda yaptığı Avrupa gezisinde coşkuyla karşılanan Obama’nın, göreve geldikten kısa süre sonra NATO müttefikleriyle ilişkileri güçlendirmek için yeni bir geziye çıkabileceği belirtiliyor. Obama başkan seçilirse, ABD karşıtlığı ile tanınan devletlerin liderleriyle de önkoşulsuz olarak görüşmeyi arzuladığını belirtmişti. [ayrıntılı bilgi]Küresel ısınma
ABD’nin yeni yönetiminin, Kyoto’nun yerine yürürlüğe girecek olan iklim değişikliği anlaşmasını imzalayıp imzalamayacağı bütün dünya tarafından merak ediliyor. Obama’nın bu konuda beklenen adımları atarak, ABD’yi iklim değişikliğiyle mücadelede yeniden lider konumuna getirebileceği belirtiliyor.