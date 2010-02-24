T24 LogoT24 Logo
Spor

Büyük slaloma İsviçre ve Norveç damgası

Erkekler büyük slalom yarışını İsviçreli Carlo Janka kazandı. Bu daldaki başarılarıyla ünlü Avusturyalı kayakçılar ise podyuma çıkmayı başaramad

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Erkekler büyük slalom yarışını İsviçreli Carlo Janka kazandı. Bu daldaki başarılarıyla ünlü Avusturyalı kayakçılar ise podyuma çıkmayı başaramadı.
    

İsviçre, Olimpik büyük slalom yarışlarında 26 yıldır ilk kez zafere ulaştı. 23 yaşındaki Carlo Janka birinci turu tüm rakiplerinin önünde kapattıktan sonra 2 dakika 37.83 saniyelik dereceyle galip geldi.

Podyumu 2 Norveçli kayakçı tamamladı. Kjetil Jansrud sürpriz bir başarı yakaladı. Büyük yarışlarda daha önce hiç madalya kazanamayan Jansrud, saniyenin yaklaşık onda dördü farkla ikinci oldu. Alp Disiplini Dünya Kupası şampiyonu Aksel Lund Svindal ise üçüncü sırayı alarak Vancouver Oyunları'ndaki üçüncü madalyasını elde etti.

Son yıllarda büyük slalomdaki başarılarıyla öne çıkan Avusturyalı kayakçılar dördüncülükten öteye gidemedi. Marcel Hirscher dördüncü, Romed Baumann beşinci sıraya yerleşti. Torino Kış Oyunları'nda büyük slalom şampiyonu olan Benjamin Raich ise ikinci turda bir kapıya çarpınca unvanını koruma şansını büyük ölçüde yitirdi. Avusturyalı kayakçı yarışı altıncı sırada tamamladı.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24