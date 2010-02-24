Büyük slaloma İsviçre ve Norveç damgası

T24 - Erkekler büyük slalom yarışını İsviçreli Carlo Janka kazandı. Bu daldaki başarılarıyla ünlü Avusturyalı kayakçılar ise podyuma çıkmayı başaramadı.





İsviçre, Olimpik büyük slalom yarışlarında 26 yıldır ilk kez zafere ulaştı. 23 yaşındaki Carlo Janka birinci turu tüm rakiplerinin önünde kapattıktan sonra 2 dakika 37.83 saniyelik dereceyle galip geldi.



Podyumu 2 Norveçli kayakçı tamamladı. Kjetil Jansrud sürpriz bir başarı yakaladı. Büyük yarışlarda daha önce hiç madalya kazanamayan Jansrud, saniyenin yaklaşık onda dördü farkla ikinci oldu. Alp Disiplini Dünya Kupası şampiyonu Aksel Lund Svindal ise üçüncü sırayı alarak Vancouver Oyunları'ndaki üçüncü madalyasını elde etti.



Son yıllarda büyük slalomdaki başarılarıyla öne çıkan Avusturyalı kayakçılar dördüncülükten öteye gidemedi. Marcel Hirscher dördüncü, Romed Baumann beşinci sıraya yerleşti. Torino Kış Oyunları'nda büyük slalom şampiyonu olan Benjamin Raich ise ikinci turda bir kapıya çarpınca unvanını koruma şansını büyük ölçüde yitirdi. Avusturyalı kayakçı yarışı altıncı sırada tamamladı.







