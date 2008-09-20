'Büyük Şeytan'dan Ahmedinejad'a vize

>>> Ahmedinejad'ın ABD vizesi yine gecikti

>>> İran Cumhurbaşkanı: BM tarafsız bir ülkeye taşınsın

Ahmedinejad, ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'nda konuşacak ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir araya gelecek. Bazı ülke liderleriyle de görüşecek olan Ahmedinejad, çeşitli uluslararası kuruluşların toplantılarına da katılacak.Ahmedinejad'ın, temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi ve ABD'de yaşayan İranlılarla da bir araya gelmesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı sıfatıyla daha önce iki kez ABD'ye giden Ahmedinejad'a üst düzey heyetin eşlik edeceği belirtildi. Ahmedinejad, ziyareti kapsamında ABD başkan adaylarıyla canlı televizyon programında görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.İran heyetinin vize başvurusuna bu yıl da geç cevap verilmesi, İranlı yetkililerin tepkisine neden olmuştu.