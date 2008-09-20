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Dünya

'Büyük Şeytan'dan Ahmedinejad'a vize

ABD'yi 'Büyük Şeytan' olarak tanımlayan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor

20 Eylül 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, BM Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor.

Ahmedinejad, ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'nda konuşacak ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile bir araya gelecek. Bazı ülke liderleriyle de görüşecek olan Ahmedinejad, çeşitli uluslararası kuruluşların toplantılarına da katılacak.

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Ahmedinejad'ın, temaslarına ilişkin basın toplantısı düzenlemesi ve ABD'de yaşayan İranlılarla da bir araya gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı olarak 2 kez gitti

Cumhurbaşkanı sıfatıyla daha önce iki kez ABD'ye giden Ahmedinejad'a üst düzey heyetin eşlik edeceği belirtildi. Ahmedinejad, ziyareti kapsamında ABD başkan adaylarıyla canlı televizyon programında görüşmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

İran heyetinin vize başvurusuna bu yıl da geç cevap verilmesi, İranlı yetkililerin tepkisine neden olmuştu.

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