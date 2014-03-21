Büyük şefler ne kadar maaş alıyor?



Towers Watson adlı danışmanlık şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçları Perşembe günü Frankfurt'ta kamuoyuna sunuldu.

Buna göre büyük Alman şirketlerinin şeflerinin gelirlerinde 2013 yılında bir önceki yıla göre küçük bir artış yaşandı. Alman Borsa Endeksi Dax içerisinde yer alan şirketlerin yöneticilerine ödediği yıllık maaş ve ikramiye, ortalama 5,1 milyon euroya 5,2 milyon euroya ulaştı.

Sonuçlara göre operatif kazançlar ise ortalamada 3,1 milyardan eurodan 3,6 milyar euroya yükseldi. Araştırmada 30 şirketin 27 faaliyet raporu değerlendirmeye alındı.

Konuyla ilgili Ernst & Young tarafından da bir araştırma yapıldı. Araştırma sonuçlarına göre Dax içerisinde yer alan büyük şirketlerinin cirosu bir yıl önceye göre 1,2 milyar euroyu buldu. Bu rakamın bir önceki yılın düzeyinden aşağıda olduğu belirtiliyor. Borsa değeri yüksek şirketlerin operatif kazançları da geçen yıla göre yüzde 2 oranında düşerek 104 milyar euroya geriledi.