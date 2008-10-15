'Büyük Şef'in heyecanı



Trabzonspor'un Kamerunlu yıldız oyuncusu 'Büyük Şef' lakaplı Rigoberto Song, hafta sonu eski takımı Galatasaray'a karşı oynayacak olmanın heyecanını yaşıyor.



Bordo Mavili takıma sezon başında Galatasaray'dan transfer olan ve 4 sezon Sarı Kırmızılı İstanbul ekibinin formasını giyen Kamerunlu futbolcu Ali Sami Yen Stadı'na bu kez Bordo Mavili forma ile çıkacak.



13 Temmuz 2004 tarihinde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki Galatasaray'a, Fransa'nın Lens takımından transfer olan Song, 4 sezon sarı-kırmızılı takımın formasını giydi. 2 kez bu forma altında şampiyonluk kupasını kaldıran Kamerunlu oyuncu, Ankaragücü'nden Emre Güngör'ü transfer edilmesinden sonra ligin ikinci yarısında yedek kalmaya başladı. Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu takımda kalmayan başarılı savunma oyuncusu sezon başında Trabzonspor ile anlaşmaya vardı. Yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli oyuncuyu şimdilerde eski takımına karşı forma giyecek olmanın heyecanını duyuyor.



Galatasaray maçının taktik çalışmalarında teknik direktör Ersun Yanal'ın en yakın yardımcısı olan Song, sarı-kırmızılı takım hakkında Yanal'ı bilgilendiriyor. Bordo-mavili forma altında ilk derbi galibiyetini eski takımına karşı tatmak isteyen deneyimli oyuncu, Trabzonspor'un başarısı için İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu'nda ter dökecek.