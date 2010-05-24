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Dünya

Büyük Rus Düşesi Madrid'de öldü

Büyük Rus Düşesi Leonida Georgievna Romanov'un, İspanya'nın başkenti Madrid'de 95 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.

24 Mayıs 2010 03:00

T24- Büyük Rus Düşesi Leonida Georgievna Romanov'un, İspanya'nın başkenti Madrid'de 95 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi.


Romanov ailesinin sözcüsü Aleksandır Zakatov, Rus "Eko Moskova" radyosuna yaptığı açıklamada, Büyük Düşes'in bu sabah erken saatlerde Madrid'de hayatını kaybettiğini söyledi.


Rus haber ajansı RİA Novosti, 1914 yılında doğan Büyük Düşes'in St. Petersburg'daki Peter ve Paul kalesinde eşi Dük Vladimir'in yanına gömüleceğini, ancak cenaze tarihinin henüz belirlenmediğini kaydetti.


Bagrationi hanedanının soyundan gelen Muhrani ailesinin mensubu olan Büyük Düşes'in ailesi, ortaçağ başlarından 16. yüzyılın başına kadar Gürcistan ve Ermenistan'ın yönetimini elinde bulundurmuştu.


İlk evliliğini Moore Kirby ile 1934 yılında yapan ve bu evlilikten bir kız çocuğuna sahip olan Prenses Leonida, Kirby'den boşandıktan sonra 1948 yılında Rus İmparatoru olduğunu iddia eden Vladimir Krilloviç Romanov ile evlenmişti. Leonida ve Büyük Dük Vladimir'in evliliğinden dünyaya gelen Maria, babasının 1992 yılında ölümünün ardından kendini Rus İmparatorluğunun varisi ilan etmişti. Maria, geçen aralık ayında İstanbul'u ziyaret etmiş ve hava alanında Rus adetlerine göre tuz ve ekmekle karşılanmıştı.


Rusya'nın son Çarı olan Nikolas 2, karısı, 4 kızı, tek oğlu ve birkaç hizmetçisi, Urallar bölgesindeki Ekaterinburg kentinde 17 Temmuz 1918 tarihinde Bolşevikler tarafından kurşuna dizilmişti.
Romanovlar, 2000 yılında tekrar kutsanarak St. Petersburg'daki Peter Ve Paul Kalesine gömülmüştü.

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