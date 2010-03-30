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Dünya

'Büyük patlama' bugün gerçekleşecek

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) uzmanları, bugün parçacık çarpıştırıcısında “büyük patlamayı” gerçekleştirmeye çalışa

30 Mart 2010 03:00

T24 - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) uzmanları, bugün parçacık çarpıştırıcısında “büyük patlamayı” gerçekleştirmeye çalışacak.



CERN araştırmacılarının açıklamasına göre, kozmosu oluşturduğu düşünülen “büyük patlama”, Fransa-İsviçre sınırında 27 km uzunluğundaki dairevi yeraltı tünelinde yeniden oluşturulmaya çalışılacak.

Yerin 100 metre altındaki tünelde, 7 Tev (terraelektronvolt) gücündeki ışık huzmeleri ters istikametlerden gönderilerek çarpıştırılacak.

Bilim adamları, “büyük patlama” deneyinde kozmosun doğasını kavramaya yarayacak yeni parçacıklar ve Higgs parçacığının (Tanrı parçacığı) kanıtını göreceklerini umuyor.


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