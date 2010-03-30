'Büyük patlama' bugün gerçekleşecek

T24 - Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) uzmanları, bugün parçacık çarpıştırıcısında “büyük patlamayı” gerçekleştirmeye çalışacak.
CERN araştırmacılarının açıklamasına göre, kozmosu oluşturduğu düşünülen “büyük patlama”, Fransa-İsviçre sınırında 27 km uzunluğundaki dairevi yeraltı tünelinde yeniden oluşturulmaya çalışılacak.
Yerin 100 metre altındaki tünelde, 7 Tev (terraelektronvolt) gücündeki ışık huzmeleri ters istikametlerden gönderilerek çarpıştırılacak.
Bilim adamları, “büyük patlama” deneyinde kozmosun doğasını kavramaya yarayacak yeni parçacıklar ve Higgs parçacığının (Tanrı parçacığı) kanıtını göreceklerini umuyor.