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Ekonomi

Büyük para yöneticilerinden yatırımcılara 'risk' uyarısı

Baltimore merkezli para yöneticisi şirket, elindeki yüksek getirili tahvil ve gelişen piyasa tahvillerini de aynı sebeple azalttığını açıkladı

10 Ağustos 2017 17:56

En büyük para yöneticilerinden PIMCO ve T. Rowe Prive Group, yatırımcılara "riski azaltma vakti" uyarısında bulundu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Pacific Investment Management Co.'nun yayınladığı rapora göre, yatırımcıların, daha az riskli varlıklara geçerken, ABD hisseleri ve Hazine tahvili ve mortgage destekli krediler gibi yüksek getirili varlıklarını azaltmaları gerekiyor.  

Şirket genel müdürleri Mihir Worah ve Geraldine Sundstrom, Çarşamba günü yayınladıkları raporda, "Varlık fiyatlarının genel olarak tam değerlemelere maruz kaldığını göz önünde bulundurursak, genel pozisyonlarımızda risk iştahımız ılımlı bir şekilde düşük" ifadesini kullandı. 

T. Rowe Prive Group da bu görüşü takiben, varlık portfolyolarındaki hisse miktarını, 2000'den bu yana olan en düşük seviyesine indirdi. Baltimore merkezli para yöneticisi şirket, elindeki yüksek getirili tahvil ve gelişen piyasa tahvillerini de aynı sebeple azalttığını açıkladı.  

 

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