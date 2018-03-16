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Ekonomi

“Büyük ovaların koruma alanı olması tarımsal üretim için önemli”

İstanbul, 16 Mart (DHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr

16 Mart 2018 14:53

İstanbul, 16 Mart (DHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, büyük ovaların koruma alanı olarak belirlenmesiyle ilgili olarak “Verimli tarım arazilerimizin korunması ve amacı doğrultusunda etkin bir şekilde kullanılması, tarımsal üretimimiz açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

Bakan Fakıbaba bu amaç doğrultusunda geçen yıl başlatılan uygulamayla; tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının önüne geçmek amacıyla ovaları Bakanlar Kurulu kararları ile “büyük ova koruma alanı” olarak belirlediklerini duyurdu ve şu açıklamaları yaptı:

“Bu kapsamda geçen yıl toplam 192 adet büyük ovamızı koruma altına almıştık. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 6 ilimizdeki 13 ovayı daha ‘büyük ova koruma alanı’ olarak belirlemiş olduk.

“Bu kararla beraber koruma altına aldığımız büyük ova sayısı 205 oldu. Böylelikle ülke genelinde 6.23 milyon hektarlık alanı koruma altına almış olduk. Ayrıca ilk planda 38 ova olmak üzere yapacağımız yeni değerlendirmelerle bu yıl içinde koruma altına alacağımız büyük ova sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz.

“Büyük ova koruma alanı olarak belirlenen ovalarımız, adeta tarımsal sit gibi koruma altına alınmış oluyorlar. Bu ovalarımız artık amacı dışında kullanılamayacak; sadece tohumların atıldığı ve bereketin fışkırdığı topraklar haline gelecek.

“Biz toprağımızı milli servet olarak görüyoruz. Bu doğrultuda topraklarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik diğer çalışmalarımızla beraber ülkemizde ekilmedik bir karış toprağın kalmamasını amaçlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde geliştirerek sürdürecek; böylelikle topraklarımızı verimli bir şekilde değerlendirmiş olacağız.”

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