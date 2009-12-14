'Büyük organizasyonlar olimpiyat için referans'

T24 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Başkanı Bob Elphinston, Türkiye'nin üstlendiği büyük uluslararası organizasyonların, olimpiyat adaylığında iyi bir referans olacağını kaydetti.



FIBA Yönetim Kurulu Toplantısı için İstanbul'da bulunan Elphinston, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak Türkiye'nin, iyi bir basketbol ülkesi olduğunu belirterek, ''Sadece erkek milli takımlar seviyesinde değil, bayanlar, gençler ve altyapılar seviyesinde de önemli başarılara imza atılıyor. Türkiye'nin Avrupa ve dünya basketbolunda iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum'' dedi.



'Türkiye'nin büyük şansı var'



Elphinston, (A) Milli Basketbol Takımı'nın, 2010 Dünya Şampiyonası'nda kendi evinde büyük bir şansa sahip olduğunu düşündüğünü ifade etti.



Dünya şampiyonalarının çok zorlu bir turnuva olduğunu belirten FIBA Başkanı, ''Bu turnuvada dünyanın en iyi takımları mücadele edecek. Son olimpiyat şampiyonu ABD ve son Avrupa şampiyonu İspanya gelecek. Bu takımlar turnuvaya zevk katan güçlü ekipler. Ancak Türkiye'nin seyircisi önünde büyük bir şansı olduğuna inanıyorum'' diye konuştu.



Türk basketbolunu yakından takip ettiğini anlatan Elphinston, erkek milli takımın sürekli yükselen bir grafik çizdiğine dikkati çekerek, ''Türkiye'yi takip etmekten zevk alıyorum. Üç NBA oyuncusu Ersan, Mehmet ve Hidayet'le Türkiye çok daha iyi olacak. Alttan gelen çok yetenekli gençler var. Ayrıca antrenör Tanjevic de çok tecrübeli ve başarılı bir isim. Onu ve takımını seyretmekten keyif alıyorum'' dedi.

