Büyük onur

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Carlos, Monte Carlo’da düzenlenen seremonide, futbol dünyasının en prestijli, büyük saygınlığı olan Altın Ayakkabı (Golden Foot) ödülünü kazandı.

Futbolseverlerin internet üzerinden düzenlediği ve 29 Ağustos'ta sona eren oylamada, Juventus ve İtalya Milli Takımı kalecisi Gianluigi Buffon ve Roma kaptanı Francesco Totti ile ilk üç aday arasında yer alan Carlos'un birinciliği, Monaco Prensi II. Albert tarafından açıklandı ve Fenerbahçeli futbolcu ödülünü, Prensin elinden aldı.

Geçtiğimiz sene Altın Ayakkabı'yı Juventus'un İtalyan yıldızı Alessandro Del Piero'ya çok az oyla kaptıran Roberto Carlos, 29 yaşını doldurmuş ve önemli başarılara imza atmış dünyanın sayılı futbolcularının yer aldığı adaylar arasından en büyük favori olarak gösterilmişti.

Carlos, Monte Carlo'daki Şampiyon Geçidi'ne ayak izlerini de bıraktı. Buraya ayak izlerini bırakan efsanevi futbolcular arasında Zinedine Zidane, Luis Suarez, Igor Belanov ve Roger Milla gibi isimler de bulunuyor.

Altın Ayakkabı ödülünü geçen sene Alessandro Del Piero, 2006 yılında Ronaldo, 2005 yılında Andriy Shevchenko, 2004 yılında Pavel Nedved ve 2003 yılında ise Roberto Baggio kazanmıştı